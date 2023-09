Speciale difesa: Germania-Francia, il progetto per il carro armato Mgcs rischia di fallire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto tedesco-francese per il Sistema principale di combattimento terrestre (Mgcs), noto come “carro armato europeo”, rischia di fallire. Le differenze Germania e Francia in merito all'iniziativa sono, infatti, “tanto grandi” da minacciare “sempre più” la realizzazione del corazzato, secondo quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da “ambienti governativi e industriali”. In fase di sviluppo da sei anni, l'Mgcs dovrebbe sostituire dal 2035 i carri armati Leopard 2 e Leclerc, in servizio rispettivamente nell'esercito tedesco e in quello francese. Ad aprile scorso, è stato completato un primo studio per definire l'architettura del sistema. Dal fondo speciale per la Forze armate tedesche (Bundeswehr) da 100 miliardi di euro sono previsti circa 83,5 milioni di euro per il finanziamento del progetto nel 2023. I costi di sviluppo sono condivisi da Germania e Francia, ma è il primo Paese a essere responsabile dell'iniziativa. In cambio, alla Francia è stato affidato il ruolo principale nello sviluppo del Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf). Tuttavia, fin dall’inizio, vi sono stati “problemi con entrambi i progetti, poiché le aziende coinvolte sono in competizione tra loro e i governi perseguono strategie diverse”. Mentre la Francia promuove con forza la propria industria della difesa, la Germania ha un approccio meno determinato nel settore. A sviluppare l'Mgcs è il consorzio Knds, formato da Krauss-Maffei Wegmann (Kmw, Germania) e Nexter Defense Systems (Francia). A Berlino, questa alleanza ha suscitato la preoccupazione che il contratto per l'Mgcs potesse finire sotto controllo francese. Soltanto dopo lunghe trattative, Germania e Francia sono riuscite a concordare una divisione del lavoro. (Geb)