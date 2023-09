Speciale difesa: Algeria, ministero Difesa, marocchini su moto d’acqua non si erano fermati all’alt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell'Algeria ha emesso un chiarimento sull’incidente di fine agosto, quando i guardiacoste hanno sparato contro un gruppo di franco-marocchini che si erano inoltrati in acque territoriali algerine, apparentemente per errore, a bordo di tre moto d’acqua. “Durante un pattugliamento di sicurezza e monitoraggio nelle nostre acque territoriali, il 29 agosto alle 19:47 (ora locale dell'Algeria), un'unità della Guardia costiera ha intercettato tre moto d'acqua che penetravano nelle nostre acque territoriali”, si legge in un comunicato del ministero algerino, aggiungendo che "è stato lanciato un avvertimento vocale che ha ordinato loro di fermarsi più volte, ma si sono rifiutati di farlo". "In considerazione del fatto che questa zona di frontiera marittima è nota per un'intensa attività di bande di trafficanti di droga e di criminalità organizzata, e di fronte all'intransigenza delle moto d'acqua, i membri della Guardia costiera hanno sparato colpi di avvertimento. Dopo diversi tentativi, la Guardia costiera ha sparato contro una moto d'acqua, fermandola, mentre le altre due sono fuggite”, spiega ancora la nota, aggiungendo che il corpo dell’uomo a bordo dell’acquascooter colpito è stato recuperato e portato all'obitorio dell'ospedale di Tlemcen il giorno dopo, 30 agosto, da un'altra pattuglia. Inoltre, la nota algerina invita "i vari media nazionali, gli utenti dei social network e i cittadini a non prestare attenzione alle false informazioni” sull’accaduto. (Ala)