Speciale difesa: Medio Oriente, Cisgiordania, 4 feriti in scontri dentro il campo profughi a Jenin

- E' di quattro feriti il bilancio degli scontri avvenuti tra uomini armati palestinesi e militari israeliani all'interno del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce il ministero della Salute dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). Secondo quanto riferito dai media palestinesi, le forze di sicurezza israeliane (Isf), sarebbero entrate nel campo profughi per arrestare un membro del gruppo armato Hamas. I video che circolano in rete testimoniano il suono delle sirene e degli spari. Gli scontri sarebbero iniziati dopo la scoperta degli agenti sotto copertura. L'ultima volta che i militari israeliani erano entrati all'interno del campo profughi risale allo scorso luglio. In precedenza, le forze di difesa israeliane hanno riferito dell'arresto di 16 palestinesi in diverse operazioni condotte stamane in Cisgiordania. (Res)