Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri, droni russi diretti contro regione di Odessa hanno colpito territorio romeno

- Alcuni droni che la Russia ha lanciato questa notte contro la regione ucraina di Odessa hanno toccato il territorio della Romania. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleh Nikolenko, citando i dati della guardia di frontiera dell'Ucraina. "Questa è un'altra conferma del fatto che il terrore missilistico russo rappresenta un'enorme minaccia non solo per la sicurezza dell'Ucraina, ma anche per la sicurezza dei Paesi vicini, compresi gli Stati membri della Nato", ha affermato il portavoce in un messaggio pubblicato su Facebook. Nikolenko ha anche invitato i partner internazionali ad accelerare la fornitura di nuovi sistemi di difesa missilistica e antiaerea, nonché di aerei da combattimento, che rafforzeranno la protezione delle infrastrutture dell'Ucraina e degli Stati adiacenti. (Kiu)