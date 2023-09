Speciale difesa: Romania, ministero Difesa smentisce che droni russi siano caduti sul territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Romania ha smentito "categoricamente" le informazioni diffuse dai media riguardo a una "presunta situazione verificatasi tra domenica e lunedì, nella quale droni russi sarebbero caduti sul territorio nazionale". Il ministero sottolinea che le strutture competenti del ministero della Difesa "hanno monitorato in tempo reale la situazione generata dagli attacchi russi effettuati con droni, che da sabato a domenica, sulle infrastrutture in prossimità dei porti ucraini sul Danubio". "I mezzi d'attacco utilizzati dalla Federazione Russa non hanno mai generato minacce militari dirette al territorio nazionale o alle acque territoriali della Romania", hanno aggiunto i rappresentanti del ministero. Le autorità ribadiscono inoltre di aver adottato misure di vigilanza rafforzata nello spazio nazionale terrestre, marittimo e aereo e di contribuire a rafforzare la posizione di difesa e deterrenza sul fianco orientale, secondo i piani nazionali e alleati. "Questi attacchi della Federazione Russa diretti contro gli obiettivi e le infrastrutture civili in Ucraina sono ingiustificati e sono in profonda contraddizione con le norme del diritto internazionale umanitario", affermano i rappresentanti del ministero. (Rob)