Speciale difesa: Romania-Lussemburgo, presidente Iohannis visita con premier Bettel truppe Nato a Cincu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, riceverà il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel, in occasione della sua visita a Cincu, nella contea di Brasov, con cui visiterà le truppe di stanza della Nato. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale con un comunicato. Iohannis e Bettel effettueranno consultazioni politiche e poi si recheranno presso il Centro nazionale congiunto di addestramento "Getica" a Cincu, per incontrare i soldati. Alla visita parteciperà anche il vicepremier e ministro della Difesa del Lussemburgo, Francoiss Bausch. "La visita del primo ministro Xavier Bettel riconferma l'intensità del dialogo bilaterale romeno-lussemburghese e contribuisce al consolidamento dello stretto coordinamento dei due Paesi nell'Unione europea e nella Nato", ha riferito l'amministrazione presidenziale. Iohannis e Bettel, in occasione dell’incontro, discuteranno approfonditamente del rafforzamento della deterrenza e della difesa alleata sul fianco orientale della Nato, nonché del sostegno multidimensionale all'Ucraina e alla Moldova. Il colloquio mirerà inoltre all'intensificazione della cooperazione tra i due Paesi nel campo degli affari europei e dei rapporti economici. (Rob)