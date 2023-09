Speciale difesa: Francia, ministro Difesa Lecornu in Arabia Saudita, Kuwait e Emirati Arabi Uniti tra 6 e 11 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro francese della Difesa, Sebastien Lecornu, sarà impegnato in un viaggio in Medio Oriente tra il 6 e l'11 settembre che lo vedrà in Arabia Saudita, nel Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha reso noto il suo dicastero. In Arabia Saudita Lecornu incontrerà l'omologo Khaled ben Salman e il principe ereditario Mohammed bin Salman. Nel Kuwait invece l'agenda prevede colloqui con Talal Khaled Al-Ahmad Al-Sabah, vice-premier e ministro della Difesa locale. Secondo quanto annunciato da Parigi, l'incontro verterà "sulla cooperazione operativa" e la "formazione di militari". Negli Emirati Arabi Uniti, infine, Lecornu incontrerà l'omologo Mohammed Ahmad al-Bawardi e l'emiro Mohammed bin Zayed. (Frp)