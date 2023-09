Libia: Commissione Ue, nuovo ambasciatore a Tripoli sarà annunciato al momento opportuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore europeo in Libia sarà annunciato al momento opportuno, dopo che sarà presa una decisione definitiva. Lo ha detto il portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas), Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles, rispondendo a una domanda sul presunto rifiuto del governo di unità nazionale (Gun) di accettare la nomina del diplomatico italiano Nicola Orlando. "La professione dei diplomatici non si svolge attraverso annunci pubblici, ma nella discrezione e nella riservatezza, e tutte le nostre nomine sono di solito segnalate e annunciate quando è opportuno. In questo senso, pubblicheremo la nuova rotazione degli ambasciatori, anche presso la nostra delegazione a Tripoli, quando sarà il momento. Ciò significa quando tutte le procedure necessarie saranno completate, tra cui l'accettazione ricevuta dal Paese ospitante e la disponibilità dell'ambasciatore a recarsi nel Paese", ha dichiarato Stano. La procedura per ogni Paese, ha poi aggiunto il portavoce dell’Eeas, "può richiedere tempi diversi”. “Alla fine, la decisione di accettare o meno un ambasciatore da parte del Paese ospitante spetta a quest'ultimo, che può tenere conto di molti criteri", ha concluso Stano. (Beb)