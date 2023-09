Sisma 2016: commissario Castelli, oggi per comunità di Ponzano inizio nuova vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È stato emozionante poter condividere questo giorno con il sindaco Di Pietro, con la quale ho condiviso i giorni terribili della frana e della 'tempesta perfetta' che l'aveva preceduta nell'inverno del 2017: sisma, neve e blackout. Ringrazio la Regione, e in particolare il presidente Marsilio, la Protezione civile e l'Usr per la costante collaborazione e per l'attenzione dimostrata nei confronti di una realtà che ha dovuto affrontare una situazione delicata, che richiedeva grande cura. I fenomeni franosi che hanno interessato il comune di Civitella non hanno riguardato soltanto la frazione di Ponzano e, dunque, il lavoro con gli esperti è tutte le realtà coinvolte continua, nella consapevolezza che la disponibilità dimostrata da tutte le parti è il miglior viatico per continuare a svolgere un buon lavoro", ha affermato Castelli. "Esprimo grande soddisfazione per l’avvio dei lavori di urbanizzazione dell’area di Sant’Eurosia, sulla quale verranno delocalizzare tutti i fabbricati dichiarati inagibili con la frana di Ponzano. Ringrazio di cuore tutte le istituzioni coinvolte, in particolar modo la Struttura commissariale, l’Usr Teramo e la regione Abruzzo", ha aggiunto il sindaco Di Pietro. (Com)