Russia-Turchia: Erdogan, puntiamo a un volume di 100 miliardi di dollari di commercio estero

- Siamo “davvero felici” che l’attuale volume di commercio estero nelle relazioni tra Turchia e Russia sia pari a 62 miliardi di dollari, con l’obiettivo di raggiungere i 100 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel suo incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, sottolineando l’importanza della riunione che si terrà sempre oggi, nella città russa di Sochi, tra i presidenti delle banche centrali dei loro rispettivi Paesi. "È stata una vera gioia per me e la mia delegazione aver fatto questa visita, soprattutto in questo momento in cui è in corso la guerra tra Russia e Ucraina", ha affermato Erdogan. (Tua)