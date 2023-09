Napoli: ristoratore raggiunge il presidio contro il Rdc e offre lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ristoratore di Napoli, delegato di Confesercenti, ha raggiunto il presidio di manifestanti contro lo stop al Reddito di cittadinanza e ha offerto lavoro. E’ accaduto poco fa all’ingresso della Galleria Vittoria angolo via Acton. L’imprenditore è Diego Borrelli. Il ristoratore ha dialogato con un gruppo di manifestanti, invitandoli a denunciare situazioni di sfruttare e a non abbattersi. "In città di lavoro ce n’è tantissimo. Mi impegno in prima persona per cerca una soluzione", ha detto. Quindi Borrelli ha spiegato che la sua attività è in via di espansione e c’è bisogno di personale: "Stiamo aprendo altri due ristoranti, abbiamo bisogno di gente volenterosa. Ovviamente io non ho mille posti di lavoro, ma diamo un’occasione a chi vuole rimboccarsi le maniche". Uno dei manifestanti, Antonio, che si è presentato con la bimba piccola al seguito, ha colto l’occasione: "Io prendo 800 euro di Rdc, se mi prende a lavorare straccio la carta". Borrelli lo ha invitato a presentarsi al ristorante. L’imprenditore ha poi cercato di invitare i manifestanti a tornare a casa perché «questo che state facendo non serve a niente se non a far fare una brutta figura a Napoli. In molti lo hanno applaudito. Qualcuno però lo ha anche contestato sostenendo che sia tutto "un bluff". (Ren)