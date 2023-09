Russia-Turchia: Erdogan, colloqui sul grano con Putin “sono importanti per il mondo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un incontro oggi a Sochi con l'omologo russo Vladimir Putin, ha affermato che i colloqui tra i due capi di Stato sul cosiddetto accordo sul grano “diventeranno significativi” per il mondo intero ed in particolare per i Paesi africani. "Naturalmente il passo più importante è la questione del grano. Il mondo attende i risultati di oggi. Penso che sarà un passo molto importante per i Paesi africani meno sviluppati”, ha dichiarato Erdogan.(Rum)