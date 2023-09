I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: al via l'Africa Climate Summit, Ruto invita a essere "parte della soluzione" - Si apre oggi a Nairobi, in Kenya, l’Africa Climate Summit, vertice organizzato dall’Unione africana per discutere dell’impatto del cambiamento climatico sul continente africano e delle sue proposte di soluzione. L’incontro, in agenda fino al 6 settembre, riunirà i delegati dei Paesi africani e vedrà la partecipazione di diversi capi di Stato e di governo, in vista del vertice sul clima delle Nazioni Unite (Cop28) in agenda dal prossimo 30 novembre. In occasione del summit il presidente del Kenya William Ruto ha dichiarato che l’Africa dovrebbe essere parte della soluzione al riscaldamento globale, piuttosto che una sua vittima. "Per molto tempo abbiamo considerato questo tema come un problema. È ora di capovolgerlo e guardarlo dall'altro lato", ha detto ai delegati all'apertura dell'incontro. "Ci sono opportunità, anche immense opportunità. Ed è per questo che non siamo qui per catalogare lamentele ed elencare problemi, siamo qui per esaminare attentamente le idee, valutare le prospettive, in modo da poter trovare soluzioni". (Res)