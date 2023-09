I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: cerca di entrare al Colosseo con un coltello, denunciato turista - Momenti di tensione al Colosseo nel fine settimana, quando durante l'apertura gratuita del monumento, tra la folla di turisti intenta ad accedere all'interno dell'anfiteatro, un turista tedesco è stato colto con un grosso coltello da cacciatore, nascosto nella cintura dei pantaloni. L'arma, rilevata al metal detector, ha fatto scattare il sistema di allarme nella zona. Il personale di sicurezza, impiegato al Colosseo, ha bloccato il turista e richiesto l'ausilio di una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale di presidio nell'area. Gli agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana, intervenuti prontamente, hanno proceduto al fermo del turista, denunciandolo per porto abusivo dell'arma. Per tale reato l'uomo, che non ha saputo giustificare l'accaduto, dovrà rispondere all'Autorità giudiziaria. Gli operanti hanno anche provveduto a sequestrare il coltello. (segue) (Rer)