I fatti del giorno - Roma (3)

- Roma: incendio in appartamento a Val Melaina, nessun ferito, evacuato edificio - Un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento in zona Val Melaina, a Roma. È successo in via Monte Cervialto, intorno alle ore 5 di questa mattina, quando le fiamme, per cause ancora non precisiate, hanno avvolto un appartamento al primo piano di un edificio di otto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con un l'autoscala, un'autobotte, un carro teli e autoprotettori, con il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. All'arrivo, i pompieri hanno evacuato l'intero stabile per sicurezza e spento l'incendio che ha distrutto l'appartamento interessato e in parte quello soprastante. Al termine dell'interventi i due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Non risultano feriti, il 118 ha assistito sul posto alcune persone leggermente intossicate dal fumo e in stato di agitazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia urbana. (segue) (Rer)