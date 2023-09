I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: investe anziano in zona Magliana e si dà alla fuga, denunciato automobilista - Investe un anziano per poi darsi alla fuga. Per questo un automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso. È successo in zona Magliana, a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del gruppo Marconi della Polizia di Roma Capitale per i rilevi. Gli agenti hanno prestato soccorso al pedone, investito e lasciato a terra, e affidandolo alle cure mediche. Il mezzo investitore non era presente sul posto, perché il conducente si era dato alla fuga, motivo per cui gli agenti hanno avviato delle indagini per risalire al colpevole del reato, assumendo informazioni e visionando le telecamere di zona. Gli elementi raccolti hanno portato gli agenti a mettersi sulle tracce del colpevole, rintracciato presso la sua abitazione, sempre in zona. L'autore del reato, la cui vettura presentava segni di coinvolgimento nell'incidente, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per omissione di soccorso. (segue) (Rer)