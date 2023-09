I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: trovati in possesso di stupefacenti e armi, arrestate 2 persone a Genzano - Trovati in possesso di alcune dosi di stupefacenti, nonché pistole, coltelli e una mazza da baseball. Per questo i carabinieri della stazione di Genzano di Roma, in provincia della Capitale, hanno arrestato due persone, di 16 e 26 anni, uno italiano e l’altro di origini brasiliane, per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. È successo lo scorso mercoledì quando i militari hanno controllato i due, rispettivamente di Ariccia e Genzano di Roma, mentre erano a bordo di un’auto in sosta, in atteggiamento sospetto, lungo via di Vittorio di Genzano. A seguito della perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di tre dosi di cocaina, di una pistola calibro 8 con sei colpi, una mazza da baseball, due coltelli, uno da cucina e uno a serramanico, e una pistola a salve privata del tappo rosso. Durante le fasi di controllo i due indagati hanno tentato una breve fuga a piedi ma, grazie all’intervento di altre pattuglie giunte in supporto, sono stati immediatamente bloccati. Le successive perquisizioni nelle abitazioni di entrambi hanno permesso ai carabinieri di trovare e sequestrare un'altra pistola a salve priva del tappo rosso e circa 30 grammi di hashish. I due sono stati accompagnati presso il carcere di Velletri, dove entrambi gli arresti sono stati convalidati e il Giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il 26enne, mentre il 19enne è stato messo in libertà. L'operazione rientra nell'ambito dei mirati servizi volti a prevenire reati contro il patrimonio presso le abitazioni in tutta l’area dei Castelli Romani, effettuati dai carabinieri della compagnia di Velletri, iniziati a luglio scorso e perdurati per tutta l’estate, che hanno consentito l’arresto di 4 perone e alla denuncia di altre 9. (Rer)