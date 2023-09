I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: Morales attacca il governo, contro di me un piano per non ricandidarmi - L'ex presidente delle Bolivia, Evo Morales, ha denunciato un presunto piano coordinato dalla corte suprema per tentare di impedirgli il ritorno alla guida del paese. Il governo dell'attuale presidente Luis Arce, un tempo suo "delfino", avrebbe fatto pressione sul Tribunale costituzionale plurinazionale (Tcp) per orientare la decisione su una possibile nuova candidatura alle elezioni del 2025. Morales accusa Arce di "preoccuparsi" della sua inabilitazione, invece che dedicarsi alla gestione del Paese, operando una "intromissione diretta" sul potere giudiziale. La scorsa settimana il ministro della Giustizia, Ivan Lima, aveva segnalato che il Tcp doveva sciogliere il dubbio sulla possibile rielezione di Morales, dal momento che la Carta stabilisce che non si può essere confermati per più di una mandato consecutivo, ma nulla dice su una nuova candidatura a distanza di tempo. (segue) (Res)