- Energia: "Ria Novosti", Brasile riprende acquisto di uranio russo - Nel 2023 il Brasile ha ripreso l'acquisto di uranio russo, che era stato interrotto nel 1999. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando i dati del servizio di statistica brasiliano, il Brasile ha importato uranio arricchito e naturale per un valore di 72 milioni di dollari. L'acquisto era finalizzato tra l'azienda energetica russa Rosatom e l'impresa statale brasiliana Industrias Nucleares do Brasil (Inb), che hanno firmato un accordo su cooperazione la scorsa primavera. In particolare, il Brasile ha importato dalla Russia 27,1 tonnellate di combustibile nucleare. (segue) (Res)