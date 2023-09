I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: autorità elettorali frenano processo contro partito del presidente eletto - Continua in Guatemala il braccio di ferro legale sulla continuità del Movimento Semilla, il partito del presidente eletto, Bernardo Arevalo. Il tribunale elettorale (Tse) ha infatti revocato la sospensione della personalità giuridica del Movimento, disposta la settimana scorsa dal Registro civile (organo dello stesso Tse) su richiesta della procura anticorruzione. Una decisione che scioglie solo temporaneamente la crisi istituzionale in corso, motivo di allarme dentro e fuori i confini nazionali. Il plenum del tribunale elettorale ha riconosciuto che l'iniziativa del Registro civile era in linea con quanto richiesto dalla magistratura inquirente per un caso di presunta irregolarità nell'iscrizione dei membri del partito, ma ha al contempo stabilito che "non risulta ragionevole né prudente" sospendere "la personalità giuridica delle organizzazioni politiche, essendo queste, secondo legge e dottrina, la base elettorale del Guatemala". Al tempo stesso il Tse "esorta" i tre poteri dello Stato, nell'esercizio delle loro funzioni, a continuare a garantire il rispetto della volontà popolare espressa nelle urne, l'integrità, la purezza e l'efficacia del processo elettorale". (segue) (Res)