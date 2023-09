I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: governo e principale dissidenza farc annunciano apertura tavolo di dialogo - Il governo della Colombia e la principale dissidenza delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) hanno accordato l'apertura di un dialogo preliminare per un eventuale accordo di pace. Delegazioni delle due parti, ha riferito nel fine settimana l'ALto commissariato per la pace della Colombia, siederanno a un "Tavolo di dialogo", con la presenza di "garanti" e "accompagnanti" della comunità internazionali. la decisione segue una sessione di colloqui tenuti la scorsa settimana, secondo tentativo di programmare un stop al conflitto, dopo quello annunciato ad aprile, rimasto senza seguito. Luogo, data e partecipanti di questo Tavolo saranno con ogni probabilità resi noti dopo il 17 settembre, giorno in cui è previsto un nuovo colloquio. L'idea di base dovrebbe in questa circostanza quella di preparare le condizioni per un "cessate il fuoco" con il cosiddetto Stato maggiore centrale (Ecm), la fazione delle Farc che non ha mai aderito agli accordi di Pace del 2016. (Res)