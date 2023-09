I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banche: Foti (Fd’I), sistema non ha sofferto, pronti a declinare meglio norma - Se ci sono idee per migliorare la norma circa il prelievo sugli extraprofitti delle banche le si tirino fuori e le guardiamo. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in un'intervista a “Libero”. “Se però osserviamo l'andamento dei titoli bancari rispetto all'anno scorso vediamo che Popolare di Sondrio registra un +37 per cento, Intesa +42 per cento, Banco Bpm +78 per cento, Unicredit +140 per cento. Mi sembra confermino che il sistema bancario non ha sofferto in questa fase, ma quando ciò è accaduto lo Stato è intervenuto”, ha proseguito. “Segnalo inoltre lo studio di Unimpresa secondo il quale le banche italiane applicano i tassi più alti d'Europa sui mutui alle abitazioni e questo rallenta la nostra economia. Nella maggioranza non c'è alcuna tensione, bisogna solo intendersi se la norma sugli extraprofitti è giusta o no: per noi lo è, ma siamo pronti a declinarla meglio", ha concluso Foti. (segue) (Rin)