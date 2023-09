I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: Unioncamere-Anpal, 531 mila assunzioni previste dalle imprese a settembre - Sono 531 mila i lavoratori ricercati dalle imprese (con un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato) per il mese di settembre, 7 mila in più (+1,3 per cento) rispetto a quanto programmato un anno fa. Per l’intero trimestre settembre-novembre 2023 le assunzioni previste superano di poco 1,4 milioni, in aumento dell’1,9 per cento rispetto all’analogo periodo del 2022. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal. Continua a crescere la difficoltà di reperimento segnalata dalle imprese che coinvolge il 48 per cento delle assunzioni programmate, in aumento di 5 punti percentuali rispetto a dodici mesi fa, con quote comprese tra il 60 per cento e il 70 per cento per molte figure tecnico – ingegneristiche e di operai specializzati. Sono le grandi imprese (con oltre 250 dipendenti) e le piccole imprese (10-49 dipendenti) a coprire completamente l’incremento complessivo rispetto al 2022 delle assunzioni programmate (rispettivamente, con +4,4 mila e +4,3 mila nel mese e +11 mila e +12 mila nel trimestre); mentre le imprese di minore dimensione (1-9 dipendenti) prevedono per settembre un calo delle assunzioni (-3 mila). Il comparto manifatturiero nel complesso programma 99 mila entrate a settembre 2023 (dato analogo rispetto a 12 mesi fa) e 275 mila entrate nel trimestre (-0,2 per cento). Tra i principali settori manifatturieri si segnalano le previsioni della meccatronica con 25 mila contratti a settembre e 69,5 mila nel trimestre e dalla metallurgia (20 mila e 55 mila, rispettivamente). Più distanziate le industrie alimentari (13 mila e quasi 40 mila) e quelle della moda (11 mila e 33 mila). (segue) (Rin)