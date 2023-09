I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brandizzo: partito il corteo silenzioso organizzato dai sindacati a Vercelli, proseguono indagini della Procura - E' partito questa mattina dalla stazione di Vercelli il corteo silenzioso organizzato da Cgil, Cisl e Uil, dopo la morte dei cinque operai travolti nella notte tra mercoledì e giovedì da un treno, mentre stavano eseguendo dei lavori di manutenzione sui binari nei pressi di Brandizzo. Alla marcia di circa 2 mila persone è presente anche il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini che ha affermato: "E' arrivato il momento per il governo di aprire un tavolo di confronto serio sul tema sicurezza sul lavoro, avviando una discussione per cambiare le procedure". Il corteo arriverà fino alla Prefettura di Vercelli, dove è atteso un vertice che vedrà la presenza anche dell'assessore al Lavoro del Piemonte Elena Chiorino in rappresentanza della Regione. Nel frattempo, proseguono le indagini della Procura di Ivrea per fare luce sull'accaduto. Attualmente nel registro degli indagati sono iscritti i due lavoratori sopravvissuti al tragico incidente, ovvero Antonio Massa di Rfi e Andrea Gibin Girardin di Sigifer. La Procura, si apprende, li ha convocati per capire se l'inizio dei lavori sui binari prima del nulla osta fosse una prassi diffusa. (segue) (Rin)