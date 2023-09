I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brandizzo: Gribaudo (Pd), sicurezza non è un costo ma una priorità - Per la vicepresidente del Partito democratico Chiara Gribaudo “bisogna invertire il paradigma e investire sulla sicurezza, sulla prevenzione, dando condizioni dignitose di lavoro”. “La sicurezza – prosegue Gribaudo su X – non è un costo, è una priorità. Subito". Gribaudo, che oggi si è recata a Vercelli per prendere parte alla manifestazione unitaria dei sindacati dopo l'incidente di Brandizzo, aggiunge: "Insieme ai sindacati per chiedere verità e giustizia per i cinque operai morti a Brandizzo". (segue) (Rin)