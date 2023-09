© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Italia: ministro Esteri Wang, clima da Guerra fredda ha disturbato le nostre relazioni - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani si è incontrato a Pechino con il suo omologo cinese, Wang Yi, nella residenza di Stato Diaoyutai. Nel breve scambio di battute all'inizio dell'incontro, alla presenza di fotografi e operatori, Wang ha lamentato il clima di "confronto geopolitico ed il ritorno della mentalità della Guerra fredda", affermando che "anche i rapporti normali fra la Cina e l'Italia sono stati inevitabilmente influenzati e disturbati" dalle tensioni internazionali. I due Paesi, ha aggiunto il ministro, "dovrebbero mantenere la fiducia ed il rispetto reciproco, e collaborare apertamente in un dialogo tra pari. Questo è il modo giusto di cooperare". Da parte sua, Tajani ha smorzato i toni, ringraziando Wang per "le sue parole che confermano un'amicizia storica tra i nostri due Paesi". Il ministro italiano ha tuttavia fatto riferimento al conflitto in corso in Ucraina, sottolineando di voler "arricchire il nostro dialogo anche su quello che sta accadendo nel mondo, in modo particolare in Ucraina". La Cina, ha detto, "può essere veramente un attore per portare la pace". (segue) (Res)