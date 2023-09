© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Australia: delegazione da Canberra visiterà Pechino per la prima volta in 3 anni - Una delegazione composta da rappresentanti del settore industriale, agenzie governative, organi di stampa e istituti scolastici dell’Australia visiterà la Cina per la prima volta in tre anni per tenere colloqui ad alto livello con le controparti a Pechino. L’incontro, che si terrà il 7 settembre, includerà esponenti del Partito laburista al governo e del partito liberale. “Il dialogo si terrà per la prima volta dal 2020 e rappresenta un altro passo verso l'aumento dell'impegno bilaterale e la stabilizzazione delle nostre relazioni con la Cina”, ha dichiarato sabato scorso la ministra degli Esteri australiana, Penny Wong. L’incontro sarà co-presieduto dall’ex ministro del Commercio australiano, Craig Emerson, e da Li Zhaoxing, ministro degli Esteri cinese dal 2003 al 2007. (segue) (Res)