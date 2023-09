© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: il primo ministro Srettha non parteciperà al vertice dell'Asean - Il primo ministro neoeletto della Thailandia, Srettha Thavisin, non prenderà parte al vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in programma a Giacarta da domani al 7 settembre. Lo ha annunciato il ministero degli esteri thailandese. Srettha, la cui elezione da parte del parlamento ha posto fine allo stallo politico seguito alle elezioni del 14 maggio scorso, dovrebbe prestare giuramento davanti a re Maha Vajiralongkorn domani, assieme ai ministri del nuovo governo. La Thailandia sarà rappresentata al vertice dal segretario permanente Sarun Charoensuwan. (Res)