Cipro-Grecia: colloquio Christodoulides-Mitsotakis a Nicosia, focus su questione cipriota

- Il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, ha tenuto un colloquio a Nicosia con il premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, giunto nell’isola per partecipare a un incontro tripartito con il premier di Israele, Benjamin Netanyahu. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. Il presidente cipriota ha sottolineato che il meccanismo tripartito, giunto alla nona edizione, “fa parte dei partenariati regionali che dimostrano il ruolo di Cipro e Grecia, come Stati membri dell’Unione europea, nell’area del Mediterraneo centrale”. Al centro del colloquio c’è stata la questione cipro-turca. “Considero settembre e ottobre mesi cruciali per possibili sviluppi. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, gli incontri che avremo e il Consiglio europeo di ottobre saranno di importanza cruciale. La risoluzione delle controversie con la Turchia è per noi di primaria importanza”, ha affermato Christodoulides, sottolineando che “la situazione attuale non può rappresentare il futuro di Cipro”. (segue) (Gra)