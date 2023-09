Cipro-Grecia: colloquio Christodoulides-Mitsotakis a Nicosia, focus su questione cipriota (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha aggiunto di aver dato già al Segretariato generale delle Nazioni Unite “la disponibilità ad avviare colloqui il prima possibile per portare a una soluzione della questione cipriota che possa portare beneficio a tutte le parti coinvolte”. Christodoulides ha evidenziato che la geografia “non può essere cambiata” e che i principi del diritto internazionale devono essere rispettati. Mitsotakis, da parte sua, ha affermato di condividere l’approccio del presidente cipriota, sottolineando la necessità di “riprendere i colloqui nel quadro delle risoluzioni dell’Onu”. “I prossimi mesi saranno importanti anche per quanto riguarda le relazioni greco-turche”, ha aggiunto il premier ellenico, ricordando che prossimamente il ministro degli Esteri di Atene si recherà in Turchia per incontrare il suo omologo. In merito all’incontro tripartito di oggi con Israele, Mitsotakis ha osservato che tutti e tre i Paesi godono di stabilità. Secondo il capo del governo di Atene, “questa struttura tripartita ha resistito alla prova del tempo e ha dimostrato la sua utilità in vari ambiti, in particolare sul piano politico e su quello economico”. (Gra)