Russia-Turchia: presidente Erdogan arriva a Sochi per incontro con Putin

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato a Sochi per l'atteso incontro con l'omologo russo, Vladimir Putin, nell'ambito della sua visita di lavoro di un giorno per il rilancio dell'accordo sul corridoio del grano. Lo ha riferito l'agenzia di stampa turca "Anadolu", secondo cui i due terranno una conferenza stampa congiunta nel corso della giornata. I leader studieranno in dettaglio le nuove proposte sull'accordo del grano nel Mar Nero, che ha preparato l'Onu con la partecipazione della Turchia, secondo quanto reso noto dall'agenzia di stampa russa "Tass". Putin ed Erdogan valuteranno anche la possibilità di fornire grano russo attraverso la Turchia in Africa, con la partecipazione del Qatar. L'ultimo incontro fra Erdogan e Putin risale allo scorso ottobre. (Tua)