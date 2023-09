Brandizzo: Ugazio (Cisl Piemonte), basta morti sul lavoro, una tragedia inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo deciso di farlo proclamando 8 ore di sciopero territoriale e regionale dell’edilizia e con questa manifestazione silenziosa perché 'Non abbiamo più parole'! Non ci sono parole di fronte ad una tragedia assurda ed immane come quella che è accaduta a Brandizzo. Lo ha affermato la segretaria generale di Cisl Piemonte Orientale Elena Ugazio davanti alla Prefettura di Vercelli, durante la manifestazione nata a seguito della morte dei 5 operai in un incidente ferroviario a Brandizzo. "Una tragedia che allunga una scia di morti inaccettabile, in un Paese che ha posto le proprie fondamenta costituzionali sul lavoro. Ed allora facciamo nostre le parole del Presidente Mattarella: 'morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza'. Oggi siamo qui ad esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia", ha concluso Ugazio (Rpi)