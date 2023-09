Finanza: Generali Investments, scenario macroeconomico globale sempre più impegnativo, tassi elevati più a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estate ha rivelato uno scenario macroeconomico globale sempre più divergente e impegnativo. I dati positivi provenienti dagli Stati Uniti stanno sollevando preoccupazioni per i tassi che rimarranno elevati per un periodo più lungo. È quanto emerge dall’analisi di Thomas Hempell, Head of Macro and Market Research di Generali Investments. La Cina sta sprofondando in criticità più profonde legate al settore immobiliare ed alla crescita, mentre l’area euro si trova ad affrontare un dilemma politico sempre più profondo, poiché l’inflazione persistente contrasta con i crescenti rischi di recessione. Questo dilemma politico per la Bce sta diventando particolarmente evidente. L’elevata crescita salariale nell’area dell’euro indica persistenti pressioni sui prezzi nei servizi, dove il lavoro rappresenta una quota elevata dei costi di produzione. Dopo aver ignorato per troppo tempo il superamento del livello di inflazione post-pandemia, la Bce non vorrà fare marcia indietro prematuramente. Ma gli indicatori dell’attività economica – sottolinea Hempell – stanno rallentando, con i recenti indici Pmo, Ifo ed Esi che hanno tutti deluso aspettative già contenute e prefigurano una contrazione nel terzo trimestre, sollevando preoccupazioni di recessione. Visto l’effetto crescente dei passati rialzi dei tassi sull’attività economica e l’allentamento dell’inflazione dei beni primari, le colombe della Bce avranno più ragioni per saltare un rialzo a settembre e digerire i dati in arrivo: una pausa nel ciclo della Bce, il prossimo 14 settembre, sembra ora un po’ più probabile per noi, come riteniamo sia da attendersi anche per la Fed il 20 settembre. Ciò, insieme a un’ulteriore debolezza dei dati economici, preannuncia rendimenti moderatamente inferiori. Tuttavia, il perdurare di un atteggiamento aggressivo nelle comunicazioni future della Fed e della Bce (che non esclude ulteriori rialzi e respinge le speranze di una svolta anticipata) probabilmente impedirà un rally obbligazionario più forte. (segue) (Rin)