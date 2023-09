Finanza: Generali Investments, scenario macroeconomico globale sempre più impegnativo, tassi elevati più a lungo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuiamo a prevedere - spiega Hempell - ulteriori difficoltà per gli asset più rischiosi, in particolare azioni e credito High Yield, mentre il credito Investment Grade più sicuro potrebbe rafforzare la propria resilienza e beneficiare dell’interessante carry. Le probabilità di una recessione nell’Eurozona sono aumentate. Il recupero dei redditi reali potrebbe contribuire a stabilizzare l’attività nel corso dell’anno, ma un ulteriore deterioramento delle prospettive globali e la trasmissione di una rapida stretta monetaria potrebbero tenere l’Eurozona nella morsa ancora più a lungo. In Cina, la veloce fine della ripresa post riapertura ed i crescenti problemi nel settore immobiliare potrebbero minare la fiducia e la crescita. Ciò non è di buon auspicio per le prospettive degli utili, soprattutto nell’area dell’euro, poiché i margini saranno messi sotto pressione dall’aumento del costo del lavoro, l’esaurimento dei risparmi in eccesso dei consumatori e il rallentamento della domanda complessiva. Anche le valutazioni azionarie rimangono tese. Il rapporto P/E dell’indice S&P500 si aggira intorno a 19x, livello simile a dove era nell’aprile 2022. All’epoca, i rendimenti reali statunitensi a 10 anni erano vicini allo zero mentre a fine agosto erano vicini al 2 per cento. Infine, anche il posizionamento sul rischio degli investitori sembra ottimista. Il recupero del sentiment, rispetto ai livelli molto inferiori osservati durante le difficoltà bancarie di marzo, ha sostenuto gran parte del rally azionario all'inizio dell'estate, ma recentemente si è trasformato in un lieve freno. La crescita vacillante nell’area euro, una previsione di recessione più lieve per gli Stati Uniti e una successiva svolta da parte della Fed creeranno - conclude - ulteriori ostacoli al cambio euro-dollaro prima che possa riprendere la sua ascesa più avanti nel corso dell’anno. (Rin)