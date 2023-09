Roma: ripartono i lavori dell'Assemblea capitolina, domani la prima seduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminata la pausa estiva ripartono i lavori dell'Assemblea capitolina. La prima seduta è convocata per domani, martedì 5 settembre dalle 13 alle 19. Si ricomincia con un question time, in calendario ci sono tre interrogazioni del capogruppo della Lega, Fabrizio Santori, inerenti a: problemi di viabilità e transito delle ambulanze dirette al policlinico Gemelli in via della Pineta Sacchetti; criticità nelle sedi della polizia locale; chiusura degli sportelli anagrafici dentro il mercato di San Romano. All'ordine dei lavori, ma sarà discussa con maggiore probabilità giovedì 7 settembre la delibera che detta gli indirizzi per la disciplina dei bus turistici, e altre due proposte di delibera di maggioranza Pd: la prima sulla promozione al consumo di acqua potabile dal rubinetto negli uffici capitolini e la seconda sul regolamento per "Roma smart city lab". In calendario anche il riconoscimento di debiti fuori bilancio e diverse mozioni. L'Aula Giulio Cesare, per giovedì, è convocata dalle 10 alle 15.(Rer)