Egitto: presidente Consiglio diritti umani, a nessuno dev'essere vietato esprimere proprie opinioni

- I cittadini non devono essere privati del diritto di esprimere opinioni divergenti in modo non violento. Lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale per i diritti umani dell'Egitto (Nchr), Moushira Khattab, nel corso di una conferenza stampa in occasione della pubblicazione del 16esimo rapporto annuale dell'Nchr per il periodo 2020-2023 sulla situazione dei diritti umani in Egitto. "La misura più importante dello stato dei diritti umani è il livello della loro applicazione sul campo, non la portata della loro esistenza nelle legislazioni", ha sottolineato. "Ci auguriamo che, nello spirito dell'appello del presidente Al Sisi al dialogo (nazionale), nessun cittadino venga privato del diritto di esprimere liberamente un punto di vista dissenziente senza incitare alla violenza, all'odio o al sabotaggio", ha aggiunto. Secondo il rapporto, il Consiglio ha ricevuto un totale di 9.521 denunce relative ai diritti umani, comprese 5.067 richieste di includere i detenuti nelle liste per ricevere la grazia presidenziale o essere rilasciati. Il rapporto annuale dell'Nchr richiedeva un periodo di tempo definito per completare la revisione dei fascicoli dei detenuti al fine di liberare coloro che ne avevano diritto. Il Consiglio ha inoltre sottolineato la necessità di accelerare il ritmo delle decisioni presidenziali sulla grazia, di considerare tutti i detenuti in custodia cautelare e di coloro che sono condannati per casi non violenti. L’Egitto ha visto il rilascio di decine di detenuti dopo l’appello al dialogo del presidente Al Sisi nell’aprile 2022, con diversi attivisti politici rinomati rilasciati in virtù della grazia presidenziale. (Cae)