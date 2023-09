Egitto: portavoce ministero Petrolio, Eni ha compiuto grandi successi nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a Zohr, Abdel Aziz ha sottolineato che la stabilità politica, di sicurezza ed economica in Egitto contribuisce ad attrarre le compagnie mondiali di petrolio e gas a investire ed esplorare nel Paese. "Eni ha grandi attività sia nel Mar Rosso che nel Mediterraneo", ha confermato. "Nuovi pozzi di gas saranno perforati nel Mar Rosso entro l'inizio del nuovo anno", ha spiegato, aggiungendo che "ci sono ulteriori scoperte nel Deserto occidentale, oltre a una gara d'appalto per esplorare petrolio e gas in 12 concessioni, la metà delle quali sono onshore e sono allo studio le offerte d'investimento relative al bando”. La settimana scorsa Abdel Aziz ha annunciato un piano ministeriale per la ricerca di petrolio e gas nel Mar Rosso e nel Delta del Nilo. "E' in corso un piano per perforare 45 pozzi di gas nel Mediterraneo e nel Delta del Nilo con un investimento fino a 1,9 miliardi di dollari, 10 dei quali già perforati nello scorso anno fiscale 2022/2023. I restanti 35 pozzi saranno perforati nei prossimi due anni con un investimento di oltre 1,5 miliardi di dollari", ha concluso. (Cae)