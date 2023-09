Romania: ministro Finanze, attesi 2,7 miliardi di euro del Pnrr entro fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda richiesta di pagamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) da parte della Romania ha ricevuto il parere positivo del Comitato economico e finanziario (Cef). Lo ha annunciato su Facebook il ministro delle Finanze romeno, Marcel Bolos, precisando che vengono adesso sbloccati 2,7 miliardi di euro, attesi entro la fine di settembre. "Il Comitato economico e finanziario ha dato parere positivo alla nostra richiesta di pagamento numero 2 del Pnrr. Era l'ultimo passo necessario per la decisione della Commissione europea relativa al pagamento di 2,7 miliardi di euro. Pertanto, ci aspettiamo che i soldi arrivino entro la fine di questo mese. Ricordo che la presentazione di questa richiesta è stata condizionata dalla regolamentazione di alcuni aspetti chiave per la Romania, come la decarbonizzazione e l'interoperabilità dei database per semplificare la burocrazia", ha scritto Bolos. La Romania è stata tra i primi sette Stati dell'Ue a presentare la seconda richiesta di pagamento del Pnrr. (Rob)