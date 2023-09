Pakistan: aumento tariffe energetiche innesca proteste in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan fatica a contenere la rabbia suscitata tra i cittadini dal forte aumento delle tariffe energetiche nel Paese, che lo scorso fine settimana è culminata in scioperi e proteste in diverse città del Paese. L'aumento delle tariffe e delle accise nelle bollette energetiche hanno spinto molte attività ad abbassare le serrande, ma le opzioni a disposizione di Islamabad sono limitate, a causa degli effetti che il governo di transizione, chiamato a guidare il Paese in vista delle prossime elezioni in programma a novembre, ha assunto nei confronti del Fondo monetario internazionale. Le tensioni legate all'aumento dei prezzi dell'energia si sono progressivamente aggravate dal mese scorso, quando i consumatori hanno iniziato a ricevere le bollette del mese di luglio. I consumi energetici erodono solitamente dal 15 al 20 per cento del reddito delle famiglie pakistane, ma le tariffe hanno registrato balzi compresi tra il 100 e il 200 per cento. Nei giorni scorsi i cittadini hanno iniziato a bruciare le bollette in segno di protesta, e i media locali riferiscono anche di numerosi suicidi da parte di persone che avevano ricevuto conti energetici cui non potevano far fronte. In risposta alla frustrazione dei cittadini, il governo del premier Anwaar ul Haq Kakar ha rafforzato le misure di sicurezza attorno alle sedi delle compagnie energetiche. Il premier ha presieduto inoltre una serie di incontri di alto livello per discutere la crisi energetica, che però non hanno prodotto alcuna misura concreta di sostegno ai cittadini. (Inn)