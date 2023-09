Vaticano: Papa lascia la Mongolia e assicura preghiere per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'incontro con gli operatori della carità presso la Casa della Misericordia, ha lasciato la Mongolia. Prima della partenza, il Pontefice ha incontrato, presso l'aeroporto internazionale Chinggis Khaan di Ulaanbaatar, il ministro degli Affari Esteri, Batmunkh Battsetseg, per la cerimonia di congedo. Quindi, dopo il saluto delle rispettive delegazioni e del seguito locale, Papa Francesco è salito a bordo di un A330/ITA Airways per rientrare in Italia. L'aereo con a bordo il Santo Padre di ritorno dal viaggio apostolico in Mongolia è decollato alle ore 12:03 (6:03 ora di Roma). L'atterraggio all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è previsto per le ore 17:20 (ora di Roma). Lasciando la Mongolia, Bergoglio ha inviato un telegramma al presidente Khurel Sukh Ukhnaa, esprimendo "profondo senso di gratitudine per la calda accoglienza e la generosa ospitalità riservata in questi giorni". Il Papa ha assicurato le sue "preghiere continue per la pace, l'unità, e la prosperità della Nazione".(Rin)