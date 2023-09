Bosnia: Sarajevo ospita il 13 settembre summit turismo Uzakrota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la capitale della Bosnia Erzegovina, Sarajevo, a ospitare il 13 settembre uno dei maggiori eventi turistici al mondo, il summit Uzakrota. L’iniziativa rappresenta un'opportunità per le industrie del turismo di seguire le nuove tendenze globali del settore. Come riferisce il portale d’informazione “Biznis”, Uzakrota sarà organizzato per la prima volta a Sarajevo, dopo le edizioni degli anni precedenti che si sono tenute a Londra, New York, Baku, Berlino, Belgrado, Dublino, Atene e Istanbul. Parteciperanno all'evento operatori turistici, rappresentanti di agenzie di viaggio, compagnie aeree, hotel, startup di tecnologia di viaggio, rappresentanti di società tecnologiche e aziende che forniscono logistica all'industria del turismo. (Seb)