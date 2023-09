Congo-Kinshasa: arrestati due leader militari per repressione protesta setta, oggi si apre il processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno annunciato l’arresto dei leader militari ritenuti responsabili della violenta repressione attuata contro una manifestazione indetta a Goma contro la presenza dei Caschi blu della Missione delle Nazioni Unite in Rdc (Monusco), nella quale sono state uccise 48 persone ed altre 75 sono rimaste ferite. Nella tarda serata di ieri il ministro degli Interni Peter Kazadi ha tenuto un punto stampa alla presenza del ministro della Difesa, Jean-Pierre Bemba, nel quale ha annunciato l’arresto del comandante di brigata della Guardia repubblicana e del comandate del reggimento di Goma. “Sono stati messi in stato di fermo e nelle prossime ore (oggi) si aprirà un processo a loro carico per accertarne le responsabilità”, ha dichiarato Kazadi. Le autorità presenti hanno quindi invitato la popolazione alla calma e chiesto alle famiglie delle vittime di costituirsi parte civile nel processo. “Chiediamo alla popolazione di mantenere la calma, di avere fiducia nel governo e nella nostra giustizia”, ha detto ancora il ministro dell’Interno. (segue) (Res)