Congo-Kinshasa: arrestati due leader militari per repressione protesta setta, oggi si apre il processo (2)

- La manifestazione, non autorizzata, era stata organizzata da una setta messianica conosciuta con il nome di "Fede naturale giudaica e messianica verso le nazioni". Il suo leader religioso, conosciuto dai fedeli come mutumishi (pastore) Efraimu Bisiwa, è stato arrestato. La protesta è stata duramente repressa prima del suo inizio, con immagini circolanti sui social che mostrano cadaveri impilati gli uni sugli altri e caricati su camion. Secondo quanto dichiarato dal governatorato militare del Nord Kivu, "un gruppo di banditi armati, drogati e manipolati (...) ha premeditato e seminato il caos nella nostra città", chiedendo a gran voce l'espulsione dei Caschi blu Monusco, dei militari della forza regionale della Comunità degli Stati dell'Africa orientale (Eac) "così come di tutti gli occidentali, comprese le ong". Secondo quanto riferito ai giornalisti dal sindaco ad interim di Goma, il colonnello Faustin Napenda Kapend, i membri della setta hanno anche linciato un agente di polizia e dato alle fiamme il tempio presso il quale si erano radunati per avviare la marcia di protesta. L'accaduto ha suscitato una condanna unanime da parte della politica, sia di opposizione che della maggioranza. Nelle province orientali del Nord Kivu e dell'Ituri, le più soggette a violenze per i frequenti attacchi di gruppi armati, è in vigore da maggio del 2021 lo stato di assedio, misura rafforzata del nostro stato di emergenza che permette il trasferimento dei poteri dell'autorità civile a quella militare e l'estensione dei poteri di polizia. (Res)