Germania: attacco informatico contro l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco informatico ha colpito il sito web dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria della Germania (Bafin). Secondo quanto comunicato dallo stesso ente, l'incursione degli hacker è avvenuta nella giornata del primo settembre e, da allora, la propria pagina su Internet è accessibile in maniera “soltanto limitata”. In particolare, si tratta di un attacco Ddos, contro cui il Bafin ha adottato misure difensive risultate efficaci. Tuttavia, la risposta all'aggressione dei pirati informatici ha fatto sì che l'accesso al sito web dell'ente sia ancora oggi temporaneamente non disponibile. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Bafin sta lavorando “intensamente” per ripristinare la piena accessibilità, sebbene l'attacco informatico sia “ancora in corso”. (Geb)