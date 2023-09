Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni VI e I. Odg: Documento per la consultazione 388/2023/r/tlr di arera ad oggetto: 'orientamenti per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento'. Proposta integrativa di merito politico al documento di risposta di competenza degli uffici tecniciOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Contrasto fenomeni intolleranza e Razzismo. Odg: audizione associazione Senegalese Torino-ASTOre 12, OGR, corso Castelfidardo 22: l'assessore Carretta partecipa alla cerimonia di consegna degli Autolook Awards 2023. (Rpi)