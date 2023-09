Milano: Sala, privatizzazione parchi, perché no? Si fanno carico di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci sia una privatizzazione in corso della città, "quando ci sono privati che si fanno carico della loro parte di responsabilità perché no? Siamo sempre a magnificare la forza di Milano come esempio di collaborazione pubblico - privato, però non siamo contenti se un privato si fa avanti per gestire un’area che non è un parco classico, sia chiaro". Lo ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riferendosi a un articolo in cui si evidenzia che i parchi e gli impianti sportivi passano ai privati, a margine del convegno al primo Forum Italo-Saudita sugli Investimenti. I parchi classici "saranno sempre di responsabilità nostra, ma su cose del genere sono assolutamente d’accordo con il farlo" ha aggiunto Sala. Il sindaco ha chiesto "chi si lamenta oggi della biblioteca degli alberi che è gestita dai realizzatori di quell’area? Non è che si può essere così ideologici, lo dice uno che ha lavorato nel settore privato a lungo, quello che capisco è che non è che ci sia un meglio o un peggio in assoluto, ci sono le singole situazioni". (Rem)