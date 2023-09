Algeria: ministero Difesa, marocchini su moto d’acqua non si erano fermati all’alt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda presenta ancora diversi punti oscuri, a partire dal numero delle vittime. Le autorità algerine parlano di un solo morto, mentre la stampa marocchina riferisce di due deceduti: Bilal Kissi e Abdelali Merchouer. La procura marocchina ha aperto un'indagine sulle "circostanze della morte" di Kissi, il cui corpo sarebbe stato ritrovato sulla spiaggia di Saidia, da dove sono partite le moto d'acqua. Il cadavere di Merchouer, invece, sarebbe ancora in mani algerine. Intanto, il ministero degli Esteri di Parigi ha confermato la morte di un cittadino francese, senza specificare le circostanze del decesso, e la detenzione di un altro. Da parte sua, il portavoce del governo del Marocco, Mustafa Baitas, non ha voluto commentare l'uccisione dei due giovani davanti alle coste di Saidia, a ridosso del confine con l'Algeria. "Questi problemi sono di competenza della magistratura", ha detto Baitas durante la conferenza stampa settimanale. Una scelta, quella di lasciare il dossier alla magistratura, criticata dalla deputata di sinistra, Fatma al Tamni. La parlamentare si è interrogata sulle "possibili misure che potrebbero essere adottate per chiarire le circostanze dell'uccisione del giovane marocchino e per presentare tutte le garanzie affinché questo tragico incidente non si ripeta”. (segue) (Ala)