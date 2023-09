Sardegna: collegato alla Finanziaria, Consiglio regionale alle prese con nodo trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende domani il cammino del Collegato alla Finanziaria in Consiglio regionale. Nella seduta in programma domani l'assemblea esaminerà la parte relativa ai trasporti e un emendamento presentato da Michele Ennas (Lega) che prevede un fondo di venticinque milioni di euro (cinque per il 2023, dieci per il 2024 e dieci per il 2025) di incentivi ai vettori per favorire l'apertura di nuove rotte aeree tra la Sardegna e il resto d'Europa. L'emendamento, in buona sostanza, recepisce il disegno di legge dell'assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, sugli aiuti alle compagnie aeree. L'obiettivo è garantire l'apertura di venti nuove rotte già dalla prossima stagione invernale e attrarre compagnie aeree come Ryanair, EasyJet, Volotea e altre low cost a programmare nuovi collegamenti. Previsto un dimezzamento delle tasse aeroportuali che, allo stato, costano alle compagnie circa mille euro per ogni decollo e atterraggio. (Rsc)