Sicurezza: Sala, serve collaborazione questura-prefettura, Milano è all'opera

- Sulla sicurezza in città "qualche idea per rafforzare il sistema ce l'ho già, e sono all'opera con i miei". Lo ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a margine del convegno al primo Forum Italo-Saudita sugli Investimenti. "Ovviamente deve essere un rapporto collaborativo, con questura e prefettura" ha sottolineato il Sindaco di Milano. Alla domanda se considera la città meno sicura rispetto al passato, il Sindaco ha replicato che è il mondo che è meno sicuro rispetto al passato. Basta vedere cosa succede in tutte le città del mondo, ma se non si capiscono le cause per come tutto ciò avviene si dà un errore. Io non credo alla sola repressione, credo certamente che bisogna controllare e reprimere", ha concluso Sala. (Rem)