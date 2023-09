Energia: Salvini, bene Piattaforma per nucleare, fondamentale riavviare ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un bene il lancio della Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile, convocata per il 21 settembre dal ministero dell’Ambiente con imprese e istituzioni. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. “Davanti alla sfida della neutralità tecnologica e alla necessità di trovare fonti energetiche sempre più diversificate – prosegue –, ritengo fondamentale che l'Italia, entro quest'anno, riavvii la ricerca per la partecipazione al nucleare pulito e di ultima generazione”. (Rin)